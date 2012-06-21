〔全球金属〕5月全球钢产量同比微增0.7%,经济低迷打击需求--Worldsteel

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦6月20日电---国际钢铁协会(Worldsteel)周三发布的数据显示,全球钢产量增速在5月放慢,由于疲软的经济成长打击需求,未来数月钢材产出料持续滞缓.
根据Worldsteel的数据,5月全球钢产量较上年同期仅微增0.7%,至1.31亿吨.3月和4月的同比增幅分别为1.8%和1.2%.
全球最大的合金钢产出以及消费国--中国在5月的产出增长2.5%至6,120万吨,增幅低于之前几个月.
"中国的产出相对于需求而言仍然过高,这使得中国的钢材价格持续低迷,并维持出口旺盛,对整体价格产生偏空影响,"Wood Mackenzie分析师Patrick Cleary称.
5月日本和美国的钢产量分别较上年同期增长2%和7.4%,达到920和770万吨.
5月欧盟钢产量则较上年同期下降5.5%至1,530万吨.(完)
--编译 吴云凌;审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。