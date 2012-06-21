〔全球金属〕5月全球钢产量同比微增0.7%,经济低迷打击需求--Worldsteel

路透伦敦6月20日电---国际钢铁协会(Worldsteel)周三发布的数据显示,全球钢产量增速在5月放慢,由于疲软的经济成长打击需求,未来数月钢材产出料持续滞缓.

根据Worldsteel的数据,5月全球钢产量较上年同期仅微增0.7%,至1.31亿吨.3月和4月的同比增幅分别为1.8%和1.2%.

全球最大的合金钢产出以及消费国--中国在5月的产出增长2.5%至6,120万吨,增幅低于之前几个月.

"中国的产出相对于需求而言仍然过高,这使得中国的钢材价格持续低迷,并维持出口旺盛,对整体价格产生偏空影响,"Wood Mackenzie分析师Patrick Cleary称.

5月日本和美国的钢产量分别较上年同期增长2%和7.4%,达到920和770万吨.

5月欧盟钢产量则较上年同期下降5.5%至1,530万吨.(完)