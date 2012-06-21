版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:49 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆持稳,稍早从101.00走低

0136GMT * 欧元/日圆持稳,稍早在东京早盘从101.00跌至100.56 * 投机客在低位回补 * 持稳于100.65/70 * 目前缺乏方向,守在小时基准线100.59上方 * 市况清淡,料保持到欧洲时段,除非中国PMI数据令人意外(完) --编译 张涛;审校 龚芳

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐