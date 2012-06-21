《汇市简讯》欧元/日圆持稳,稍早从101.00走低

0136GMT * 欧元/日圆持稳,稍早在东京早盘从101.00跌至100.56 * 投机客在低位回补 * 持稳于100.65/70 * 目前缺乏方向,守在小时基准线100.59上方 * 市况清淡,料保持到欧洲时段,除非中国PMI数据令人意外(完) --编译 张涛;审校 龚芳