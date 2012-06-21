版本:
中国
市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 09:56 BJT

〔标题新闻〕加拿大将宣布缩短抵押贷款期限并降低放贷额度,旨在为房地产市场降温--CBC

注:CBC为加拿大广播公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8HL032]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐