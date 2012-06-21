多数美国人称丢移动设备比错放婚戒更紧张

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月20日电---根据周三发布的一项新调查，美国旅行者出门时总想带上笔记本电脑和智能手机，担心设备会被偷，因找不到充电的地方而为找插座抓狂。
英特尔(INTC.O)进行的此项调查显示，美国人十分依恋这些设备。在2,500名受访者中，有近一半表示没有这些设备他们会焦虑不安，近四分之三的年轻旅行者还承认曾因找插座充电抓狂。
逾四分之三的受访者认为，丢移动设备要比找不到婚戒让他们更紧张；64%的受访者称，他们宁愿不带洗漱用品等东西，也要在旅行箱里腾出空间放笔记本电脑或平板电脑。
调查中，46%的受访者称，他们曾为了让这些设备充电，将就过个人舒适度和卫生；在18-29岁的受访者中，15%的人称，要是别无选择，他们会去公共厕所找插座充电。
英特尔的营销策略师Mike Fard接受采访时称：“调查显示旅行者与他们的这些设备间有多么深的感情，也表明他们为了保持总是在线状态愿意付出多大努力。”
虽然很依恋科技，但并非人人愿意在飞机上和火车上带笔记本电脑和平板电脑。
52%的受访者对携带电源线和电池感到烦恼，并对过安检时必须从旅行箱中拿出这些设备感到很烦。人们还对飞行中的种种限制感到不满。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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