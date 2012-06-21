〔中国数据〕6月汇丰制造业PMI初值创七个月新低,经济内疲外困(更新版)

(新增分析师观点、市场反应等)

* 汇丰六月中国制造业PMI初值48.1,创七个月新低

* 新出口订单跌入逾三年低谷

* 数据出炉后中国股市扩大跌幅,澳元走低

* 图表:(r.reuters.com/gep88s)

路透北京6月21日电---汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的6月初值,数据降至48.1,创七个月新低,并为连续第八个月处在荣枯分水岭下方.上月终值为48.4.

"6月中国制造业继续呈现收缩,不过幅度似在放缓.外部不利因素依然强劲,未来数月出口可能恶化.而价格指数急降和新订单收缩,显示疲弱的内需正给制造业带来去库存的压力."汇丰银行中国区首席经济学家屈宏斌称.

他并指出,以上因素都有可能给就业增长带来压力,预计决策层将果断出台更多政策刺激措施以扭转经济下滑局面.

Markit提供的新闻稿显示,6月新出口订单降至45.9的逾三年低点,前次低点为2009年3月的41.4.新订单和产出指数亦在萎缩区间继续下滑.

"数据还是比较符合预期,因大家都知道目前中小企业生存困难,PMI目前还没跌破去年11月份的低点,相信经济会趋稳.不过因三季度GDP面临去年基数较高比较,相信会是另一个低点."民族证券分析师陈伟称.

数据出炉后,中国股市沪综指.SSEC跌幅由0.95%扩大至1.3%.对中国经济数据敏感的澳元和新西兰元也延续小跌走势.

**物价明显回落,出口阴霾密布**

进入二季度以来,中国经济出现投资,外贸,消费"三驾马车"同时减速的局面.政府自5月起出台一系列稳增长政策措施,不过当月投资和消费仍创出数年新低,通胀降至近两年低位.央行则于6月上旬紧急降息.

汇丰六月中国制造业PMI初值中,投入价格和产出价格指数双双下降至逾两年新低,表明制造业者及消费者领域所承受的成本和物价压力已所缓解,这将给未来货币政策放松提供更多空间.

6月新出口订单指数陡跌至逾三年新低,预示着欧美经济颓势下,中国的出口形势难以有持续性改观,出口型中小企业面临更大困境.

陈伟认为,鉴于欧债危机将长期持续发酵,预计三季度出口或将表现更差.同时,"出口刺激方面很难有政策牌可以出了,因为这取决于别人."

商务部部长陈德铭稍早表示,后期外贸形势仍然比较严峻,如幸运全年可保持10%左右的增长.五月外贸数据曾现转机,出口同比增长15.3%,进口增长12.7%,进出口规模双双创出月度历史新高.

PMI是一个建基于五个单项指标的综合指数,高于50为扩张,低于50为萎缩.各指标及其权重分别是:新订单0.3、产出0.25、就业人数0.2、供货商供货时间0.15、采购库存0.1,其中供货时间指数作反向计算,使其可比性与其它指标一致.(完)