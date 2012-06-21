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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 09:58 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货下跌,美联储政策令人失望盖过气候风险

路透悉尼6月21日电--美国玉米期货周四领跌谷物期货,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)最新决定并不足以提振风险较高的商品人气.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ2下跌1.32%,上日曾攀升0.53%.新作玉米本周上扬超过10%,因投资者担心美国中西部炎热和干燥气候损害新作单产.

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