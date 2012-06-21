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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 10:58 BJT

《综述》欧盟对伊航运保险禁令生效后,中日两国将继续进口伊朗原油

记者 Osamu Tsukimori/陈爱珠

路透东京6月20日电---亚洲四大伊朗原油进口国中,至少有两个国家将继续进口伊朗原油,不过整体进口步伐将有所下降.与此同时,它们寻找方法绕开欧盟对伊朗原油的海运保险禁令.

日本国会已经批准政府提供保险担保,中国则要求伊朗冒险以伊朗船舶进行原油运输.韩国和印度尚未找到方法.

消息人士周三透露,日本和中国下个月对伊朗的原油日进口量加起来将达62万桶.一年前,伊朗向四大亚洲买家每日出售约145万桶原油,占该国原油出口的三分之二.

在不到两周的时间里,四大亚洲买家将失去欧洲保险商的承保,因西方国家试图阻止伊朗富有争议的核计划.欧洲保险商占据全球航运保险业务的95%份额.

印度政府也一直试图寻找方法绕过欧盟制裁,但均徒劳无功.印度此前已获得美国的伊朗石油禁运豁免权.

此前行业人士已表示,韩国也将因保险禁令而暂停进口.

与日本一样,韩国政府一直游说欧盟推迟或取消保险禁令的实施.政府消息人士透露,韩国并未考虑主权担保.

但迄今为止,所有的游说努力均告失败.欧盟能源执委Guenther Oettinger一周前在一场行业会议上表示,欧盟不会取消或推迟对伊朗油轮的禁令.

欲浏览伊朗石油行业概要图表,请点选:(link.reuters.com/qef68s)

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