《综述》欧盟对伊航运保险禁令生效后,中日两国将继续进口伊朗原油

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
记者 Osamu Tsukimori/陈爱珠
路透东京6月20日电---亚洲四大伊朗原油进口国中,至少有两个国家将继续进口伊朗原油,不过整体进口步伐将有所下降.与此同时,它们寻找方法绕开欧盟对伊朗原油的海运保险禁令.
日本国会已经批准政府提供保险担保,中国则要求伊朗冒险以伊朗船舶进行原油运输.韩国和印度尚未找到方法.
消息人士周三透露,日本和中国下个月对伊朗的原油日进口量加起来将达62万桶.一年前,伊朗向四大亚洲买家每日出售约145万桶原油,占该国原油出口的三分之二.
在不到两周的时间里,四大亚洲买家将失去欧洲保险商的承保,因西方国家试图阻止伊朗富有争议的核计划.欧洲保险商占据全球航运保险业务的95%份额.
印度政府也一直试图寻找方法绕过欧盟制裁,但均徒劳无功.印度此前已获得美国的伊朗石油禁运豁免权.
此前行业人士已表示,韩国也将因保险禁令而暂停进口.
与日本一样,韩国政府一直游说欧盟推迟或取消保险禁令的实施.政府消息人士透露,韩国并未考虑主权担保.
但迄今为止,所有的游说努力均告失败.欧盟能源执委Guenther Oettinger一周前在一场行业会议上表示,欧盟不会取消或推迟对伊朗油轮的禁令.
欲浏览伊朗石油行业概要图表,请点选:(link.reuters.com/qef68s)
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