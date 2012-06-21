《国际主要央行公开市场操作一览》--6月21日

路透上海6月21日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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6/19 买入公债 17.19 08/15/2022 - 02/15/2031

6/18 买入公债 19.15 02/15/2036 - 05/15/2042

卖出公债 -85.92 05/15/2013 - 11/30/2013

6/15 买入通膨保值公债 13.45 07/15/2018 - 02/15/2042

6/14 买入公债 20.38 02/15/2036 - 02/15/2042

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED,美联储)决定推出新一轮货币政策刺激举措,并称准备好采取更多行动,扶助日益脆弱的美国经济复苏.美联储扩大"扭转操作"2,670亿美元,卖短债买长债以压低长期利率.该计划原定于本月结束,现将延长至年底.

美联储主席贝南克称,联储担心欧洲债务危机久拖不决,打压美国经济活动和就业."若没有看到就业市场持续改善,这将要求我们采取更多行动.我们仍有很大的空间采取更多行动,并亦为此做好准备."[ID:nSB1623164]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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6/20 七天期反向交易 16.00亿美元 0.66%(固定利率)

84天期反向交易 99.42亿美元 0.67%(固定利率)

6/19 七天期反向交易 1,672.53 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,105.00 0.26%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行在月报中称,不会容忍用欧元区高通胀的方式,让二线国家重拾竞争优势.欧洲央行表示,要取得竞争力,必须通过内部经济改革,而非让欧洲央行对其使命作出妥协.欧洲央行还对欧元区实力较强国家的薪资高增长提出警告.[ID:nSB1610180]

--金融时报引述欧洲央行执委科尔的话称,欧洲央行在下次会议上料将讨论降息.即便央行可能将已处于纪录低位1%的利率水平进一步下调,这也不会是包治百病的万灵药.[ID:nSB1623320]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 41,790

上周三 30,360

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当期变化 +11,430

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行维持政策利率在0-0.1%,未推出宽松政策措施,但承诺如果周末希腊大选引发新一轮全球市场震荡,将尽最大努力确保日本银行体系稳定.[ID:nSB1612504]

--日本央行公布的5月22-23日会议记录显示,几位审议委员认为日本央行必须准备采取行动,应对欧洲问题对日本经济的风险成为现实.委员们一致认为,现在已到对4月放宽政策效果进行评估的时候.[ID:nSB1620686]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行2,787亿台币存单,相较存单到期金额2,852.5亿,存单发行余额减少65.5亿.[ID:nST0466282]

--台湾央行周二公布,当日共发行661亿台币存单,相较存单到期金额46.5亿,存单发行余额增加614.5亿.[ID:nST0465802]

--台湾央行周一公布,当日共发行2,959.5亿台币存单,相较存单到期金额3,473.9亿,存单发行余额减少514.4亿.[ID:nST0465372](完)

--整理 冉莹; 审校 边竞

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]