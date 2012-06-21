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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 10:16 BJT

〔金属期市〕期铜下跌,市场等待汇丰中国PMI数据

路透上海6月21日电---期铜周四下跌,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未推行更加积极的刺激举措,令投资者感到失望.同时市场在等待汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)的公布.

截至0139GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌1%至每吨7,469美元,为连续第二日录得跌幅,周三下跌0.8%.

上海期货交易所主力期铜10月合约SCFc4下跌0.9%,至每吨54,400元人民币(8,600美元),上日上涨0.4%.

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