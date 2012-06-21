〔全球能源〕美国国务卿希拉里称,中国正采取行动减少伊朗原油进口

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿6月20日电---美国国务卿希拉里克林顿周三称,中国正在采取行动削减伊朗石油进口,跟随印度、日本和韩国的步伐.此前印、日、韩三国进入美国对伊制裁豁免国名单.
美国已经向一些主要国家授予对伊新制裁的豁免权.新制裁或于6月28日启动,意在透过减少伊朗石油出口销售,迫使该国放弃核武研制.
中国迄今尚未取得美国的豁免权,但希拉里周三暗示称可能有此打算.伊朗出口原油的五分之一销往中国.
"我们见到中国缓慢但确实地采取行动,"希拉里在与前国务卿贝克(James Baker)会面时说.
"我必须依照美国法律,证实各国是否在减少购买伊朗原油,我能够证实的是,印度、日本和韩国削减了购买,"希拉里说.
"而且我们认为,基于最新数据,中国也在朝着那个方向行动,"希拉里说.(完)
--编译 艾茂林;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。