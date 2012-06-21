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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 10:32 BJT

〔日本债市〕公债因获利了结操作下滑,此前美联储会议结果令人失望

路透东京6月21日电---日本政府公债周四连续第二日下滑,跟随美债走低,季末临近的获利了结操作亦压低价格.

巴克莱策略师表示,由于股价较第一季末下滑13%,因此投资者在第二季可能需要以比往常更大的力度了结债券持仓的获利.

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