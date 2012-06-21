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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 10:47 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货下跌逾2%,因美联储决策令人失望

路透悉尼6月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米合约CN2周四下跌逾2%,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)未启动第三轮量化宽松举措让市场感到失望.若美联储推出该举措,或将提振风险较高资产.

CBOT玉米12月期约CZ2下跌2.25%,至每蒲式耳5.53-3/4美元,9月期约CU2下跌2.11%,至每蒲式耳5.56-3/4美元.(完)

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