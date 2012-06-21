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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 10:48 BJT

〔日本经济〕央行将继续大力放宽政策以实现通胀目标--央行审议委员

路透日本鹿儿岛6月21日电---日本央行审议委员石田浩二周四表示:

* 日本经济已开始温和回升

* 日本央行将继续大力放宽政策以实现1%的通胀率

* 海外局势主要是欧债危机是日本经济的最大风险

* 日本经济走势将符合央行预期,除非欧洲出现严重衰退

* 若欧美经济出现波动并伤及新兴市场增长,将对日本经济造成巨大破坏.(完)

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