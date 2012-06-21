《汇市简讯》美元兑日圆以外亚洲货币略涨,中国PMI数据疲弱

0235GMT * 6月汇丰中国PMI初值为48.1;新出口订单降至45.9,为2009年3月以来最低 * 澳元/美元承压,美元兑日圆以外亚洲货币略涨 * 该数据的影响料有限,因接近上月水平(完) --编译 张涛;审校 张若琪