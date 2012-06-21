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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 10:56 BJT

《汇市简讯》中国PMI数据预示美元/人民币NDF有更多上涨空间

0245GMT * 企业的美元买需持续 * 1个月美元/人民币NDF-美元/离岸人民币之间的汇差接近六个月高点339个点 * 月底平仓可能引发NDF反弹 * 本地与海外债券收益率之差进一步缩小 * 疲弱的中国PMI数据意味着未来数月人民币升值空间缩小(完) --编译 张涛; 审校 杜明霞

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