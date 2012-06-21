〔中国债市动态〕中长券收益率略降,但流动性紧张仍制约短券表现

路透上海6月21日电---中国银行间债市周四早盘中长期现券收益率略降,债市此前一波调整已令中长券显露一定价值,持券机构惜售,配置买盘亦开始浮现;不过市场流动性依旧紧张,回购利率持续大涨,仍压制着短券表现.

"(收益率)往下走了一点,主要是中长端,季度末要建仓的,提前买一点,短端受资金面限制变化不明显,"华东一银行交易员称.

她并指出,虽然回购利率涨势明显,但短券的进一步影响却减弱,收益率基本走平,而且随着现券整体趋稳,近期疲弱的短融等信用品种也暂获喘息.

今日回购利率延续普涨态势,北京时间11:26,七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS报4.3775%,较上日尾盘的3.4545%大涨逾90个基点(bp).

剩余期限约4.66年的国债120003最新报价收益率为CN120003=CFXM为2.945%/2.925%,上日尾盘为2.96%/2.95%.(完)