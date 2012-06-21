〔中国债市动态〕中长券收益率略降,但流动性紧张仍制约短券表现

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月21日电---中国银行间债市周四早盘中长期现券收益率略降,债市此前一波调整已令中长券显露一定价值,持券机构惜售,配置买盘亦开始浮现;不过市场流动性依旧紧张,回购利率持续大涨,仍压制着短券表现.
"(收益率)往下走了一点,主要是中长端,季度末要建仓的,提前买一点,短端受资金面限制变化不明显,"华东一银行交易员称.
她并指出,虽然回购利率涨势明显,但短券的进一步影响却减弱,收益率基本走平,而且随着现券整体趋稳,近期疲弱的短融等信用品种也暂获喘息.
今日回购利率延续普涨态势,北京时间11:26,七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS报4.3775%,较上日尾盘的3.4545%大涨逾90个基点(bp).
剩余期限约4.66年的国债120003最新报价收益率为CN120003=CFXM为2.945%/2.925%,上日尾盘为2.96%/2.95%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。