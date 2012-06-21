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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 11:27 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离七周高位,因汇丰中国PMI令人失望

路透悉尼/惠灵顿6月21日电---澳元和新西兰元周四从七周高位回撤,因为6月汇丰中国制造业PMI初值令人失望,盖过新西兰第一季经济意外强劲成长的利好影响.[ID:nSB1621804][ID:nSB1623502]

新西兰元NZD=D4报0.7957美元,稍早一度触及0.8017美元的七周高位;此前新西兰第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%,为五年来最快增速,且为分析师预估增幅的逾两倍.

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