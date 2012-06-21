甲骨文CEO买下夏威夷第六大岛

(本文由路透中文网编译提供)

路透夏威夷檀香山6月20日电---美国夏威夷州州长阿伯克龙比（Neil Abercrombie）周三宣布，亿万富翁、甲骨文ORCL.O首席执行官埃里森（Larry Ellison）已买下夏威夷第六大岛拉奈岛（Lanai）98%的产权。

埃里森在2012年美国富豪榜上排名第三。他从亿万富翁默多克（David Murdock）手中购买该岛。默多克旗下的Castle and Cooke公司拥有该岛98%的产权，该公司周三向夏威夷州公共事业委员会提交了过户申请。拉奈岛面积为365平方公里。

媒体此前报 道称，该岛报价为5-6亿美元，但文件中并未透露具体成交价。

阿伯克龙比在声明中称：“我认为，埃里森先生一直对拉奈岛兴趣浓厚。他热爱大自然，尤其是大海，在美洲杯帆船赛领域很有名气。我们期待埃里森先生的到来。”

拉奈岛曾因菠萝地闻名，现靠两家四季酒店度假村、高尔夫球场和豪华住宅吸引大量游客。微软创始人比尔·盖茨1994年结婚时预订了岛上所有酒店客房。（完）