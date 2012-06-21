〔全球股市〕MSCI明晟维持韩国与台湾在新兴市场类别

路透纽约6月20日电---指数编纂公司MSCI明晟周三公布,维持阿联酋(阿拉伯联合大公国)和卡塔尔在前沿市场(frontier markets)类别,同时维持韩国和台湾在新兴市场类别,令普遍预期的调升再度推延.

该公司声明称,在下次年度指数类别复评中,这四个国家仍在可能调升的复评名单之列.

MSCI明晟称,或在2013年复评中将希腊股指从发达市场状态调降为新兴市场,将摩洛哥股指从新兴市场调降为前沿市场.(完)