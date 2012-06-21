〔美国个股〕纽约-泛欧交易所在伦敦设点,将与伦敦证交所争夺上市业务

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透伦敦6月20日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N已在伦敦设立一家交易所,以便与伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)争夺国际上市业务,此举将使LSE盈利丰厚的大型股票上市业务首次在自家地盘面临竞争.
纽约-泛欧交易所周三宣布NYSE Euronext London已成立,并称这家受监管的交易所已将欧洲隧道集团(Groupe Eurotunnel)(GETP.PA)作为其首家上市公司.纽约-泛欧交易所期望在伦敦扎下脚跟,以追上其在巴黎和纽约的业务.
欧洲隧道集团市值达35亿欧元(44亿美元),此前在伦敦证交所和巴黎的纽约-泛欧交易所两地上市.
这家连接英法的海底铁路隧道的拥有者称,由于公司股票在伦敦证交所的交易GETPq.L几近休眠,因此已离开该市场,以便获得更好的流动性及广泛的投资者基础.
"我们的伦敦上市的股票缺乏足够的流动性.一个单一的交易平台和统一的交易委托账簿可简化公司股票的获得渠道,"欧洲隧道集团董事长暨执行长Jacques Gounon表示.
纽约-泛欧交易所在伦敦成立股票交易市场,使得该交易所集团与LSE在争夺新公司和现有上市公司资源方面展开竞争,而LSE期望成为寻求拓宽投资者基础的跨国公司的首选上市场所.
"纽约-泛欧交易所在伦敦设立交易所,旨在拓展该集团的强势品牌,使其延伸至那些吸引寻求在伦敦上市,并接触公司庞大机构投资者群体的国际性公司,"Berenberg Bank分析师Richard Perrott指出.
伦敦证交所的发言人未对欧洲隧道集团的行动置评.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
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路透3月2日 - 多数东南亚股市周四上涨，追随亚洲股市及美股隔夜走势，美国总统特朗普承诺大举投资基础设施、削减企业税并放宽监管，令投资者感到宽慰。 虽然特朗普在演讲中未提供税改或支出计划的细节，但投资者认为他的措辞不再盛气凌人，尝试在国会不愿扩大政府预算赤字的情况下，推进其经济增长计划。 美国股市道琼工业指数 周三史上首次收在21,000点以上，三大股指升幅均超过1.3%，并都收于纪录高位。 “特朗普虽然没披露细节，但至少他提到了市场希望听到的所有要点。大家都知道，他的目标是减税，是要进行至多1万亿美元的基建投资，”凯基证券(泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul称。 “我认为这向全球股市发出乐观信号，那就是美国经济今年具备增长空间。” 新加坡股市 收高0.4%，受工业及金融类股提振。 菲律宾股市 收高0.9%，也是金融及工业类股领涨。 马来西亚股市 收高1.1%，创2016年4月
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