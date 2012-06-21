〔美国个股〕纽约-泛欧交易所在伦敦设点,将与伦敦证交所争夺上市业务

路透伦敦6月20日电---纽约-泛欧交易所集团NYX.N已在伦敦设立一家交易所,以便与伦敦证券交易所(LSE)(LSE.L)争夺国际上市业务,此举将使LSE盈利丰厚的大型股票上市业务首次在自家地盘面临竞争.

纽约-泛欧交易所周三宣布NYSE Euronext London已成立,并称这家受监管的交易所已将欧洲隧道集团(Groupe Eurotunnel)(GETP.PA)作为其首家上市公司.纽约-泛欧交易所期望在伦敦扎下脚跟,以追上其在巴黎和纽约的业务.

欧洲隧道集团市值达35亿欧元(44亿美元),此前在伦敦证交所和巴黎的纽约-泛欧交易所两地上市.

这家连接英法的海底铁路隧道的拥有者称,由于公司股票在伦敦证交所的交易GETPq.L几近休眠,因此已离开该市场,以便获得更好的流动性及广泛的投资者基础.

"我们的伦敦上市的股票缺乏足够的流动性.一个单一的交易平台和统一的交易委托账簿可简化公司股票的获得渠道,"欧洲隧道集团董事长暨执行长Jacques Gounon表示.

纽约-泛欧交易所在伦敦成立股票交易市场,使得该交易所集团与LSE在争夺新公司和现有上市公司资源方面展开竞争,而LSE期望成为寻求拓宽投资者基础的跨国公司的首选上市场所.

"纽约-泛欧交易所在伦敦设立交易所,旨在拓展该集团的强势品牌,使其延伸至那些吸引寻求在伦敦上市,并接触公司庞大机构投资者群体的国际性公司,"Berenberg Bank分析师Richard Perrott指出.

伦敦证交所的发言人未对欧洲隧道集团的行动置评.(完)