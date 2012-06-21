〔澳洲经济〕央行提高对电子支付数据的关注,用于衡量家庭需求状况

路透悉尼6月21日电---澳洲央行正提高对网络销售和电子转账数据的关注,作为衡量经济中家庭需求的更及时指标,这有望弥补官方统计数据的不足.

澳洲央行在周四公布的研究报告中强调指出,有几项电子数据可提供有关消费者支出和失业趋势的有用信息.

"(电子)支付和网络搜索数据都可能变成更有用的经济指标,因为这种支付行为和网络应用已变得更为稳定,"澳洲央行表示.(完)