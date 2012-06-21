〔中国债市〕现券收益率趋稳,午后资金融出机构增多有效缓解市场情绪

路透上海6月21日电---中国银行间债市周四趋于稳定.季度末资金收紧的魔咒继续困扰短期信用品种,不过,午后资金融出机构增多,有效地缓解市场紧张情绪,短融收益率上行幅度也随之收敛,中长期利率债收益率甚至稳中有降.

交易员认为,目前现券市场主要受资金面冲击,下午资金供给量的提升,令市场得以喘息.进入季末最后一周,资金承压不减,而届时央行极有可能出手逆回购助市场平稳过度.预计现券收益率将呈现区间震荡,同时,若降准能如期兑现,收益率有望向下修正.

"早上(资金)很紧张,下午N多家都出来出钱.(收益率)还比较平稳,基本没怎么动."北京一券商交易员表示.

华中一银行交易员亦指出,资金利率持续上涨可能也不大,央行还是会希望稳定在一个合理水平.

昨日市场上已有传闻称,央行与部分大行进行了逆回购操作.但至目前尚未得到证实.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[CN/CN]

对于汇丰6月制造业PMI初值,上述北京交易员指出,"经济在较长一段时间内都处于底部"几乎成为市场共识,PMI创七个月新低也基本符合预期,对债市的提振作用有限.

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

剩余期限约0.33年的短融041159005券最新报价收益率tCN041159005=CFXM为3.6000%/3.6000%,上日尾盘为3.5499%/3.5499%.剩余期限约9.68年的固息国债120004券最新报价收益率tCN120004=CFXM为3.3900%/3.3802%,上日尾盘为3.4200%/3.4000%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.6205 4.3392

上日 3.3129 3.4545

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6500/2.5800

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2740/2.2010

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8120/2.7260 (完)

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