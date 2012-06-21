〔中国债市〕现券收益率趋稳,午后资金融出机构增多有效缓解市场情绪

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海6月21日电---中国银行间债市周四趋于稳定.季度末资金收紧的魔咒继续困扰短期信用品种,不过,午后资金融出机构增多,有效地缓解市场紧张情绪,短融收益率上行幅度也随之收敛,中长期利率债收益率甚至稳中有降.
交易员认为,目前现券市场主要受资金面冲击,下午资金供给量的提升,令市场得以喘息.进入季末最后一周,资金承压不减,而届时央行极有可能出手逆回购助市场平稳过度.预计现券收益率将呈现区间震荡,同时,若降准能如期兑现,收益率有望向下修正.
"早上(资金)很紧张,下午N多家都出来出钱.(收益率)还比较平稳,基本没怎么动."北京一券商交易员表示.
华中一银行交易员亦指出,资金利率持续上涨可能也不大,央行还是会希望稳定在一个合理水平.
昨日市场上已有传闻称,央行与部分大行进行了逆回购操作.但至目前尚未得到证实.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.[CN/CN]
对于汇丰6月制造业PMI初值,上述北京交易员指出,"经济在较长一段时间内都处于底部"几乎成为市场共识,PMI创七个月新低也基本符合预期,对债市的提振作用有限.
汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]
剩余期限约0.33年的短融041159005券最新报价收益率tCN041159005=CFXM为3.6000%/3.6000%,上日尾盘为3.5499%/3.5499%.剩余期限约9.68年的固息国债120004券最新报价收益率tCN120004=CFXM为3.3900%/3.3802%,上日尾盘为3.4200%/3.4000%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 3.6205 4.3392
上日 3.3129 3.4545
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6500/2.5800
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2740/2.2010
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8120/2.7260 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。