(重发)〔中国货币市场〕七天回购利率飙升至4%上方,年中时点资金面供求恶化(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(因技术问题而重发)
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透北京6月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飚升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.
交易员并表示,若下周资金面情况仍难现改善,利率水平持续攀升,不排除央行可能通过公开市场操作来输血,补给流动性.
"到处打电话,还在借."华北一银行交易员称,年中时点资金面难有改善,且预计七天期品种在跨月因素扰动下,利率水平可能还将小幅上行.
中国证券报周四报导称,截至6月15日,虽然央行通过扩大存款利率浮动区间,但四大行存款并未出现明显好转,存款缺口滑落至4,000亿元人民币.分析人士称,季末关键时点,银行都在通过各种方式加大吸储力度.由于目前未如多数中小银行一样将存款利率"一浮到顶",四大银行存款流出压力非常大.
上海一券商交易员提到,"到下周,特别是接近月底,资金如果持续紧张,利率上的特别快的话,(央行通过公开市场操改善流动性)也是有可能的,可能出来稳定一下市场."
七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS最近一次在4%之上,是4月6日的4.2296%.业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场继续净投放,规模550亿元.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6132 3.3129 30.03 1,850.09
七天CN7DRP=CFXS 4.3897 3.4545 93.52 392.03
14天CN14DRP=CFXS 4.0596 3.3899 66.97 203.21
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5904 3.2903 30.01 585.57
七天CHICNY7D=CFXS 4.3538 3.5167 83.71 86.20
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.1000 2.2900 381.00 462.75
七天<0#CN7DRPO=SS> 4.0100 3.3550 65.50 163.38
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 4.0000 -50.00 13.11
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6800 3.3300 35.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4000 3.4247 97.53
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2000 3.4100 79.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.5900 3.2775 31.25
七天SHICNYSWD= 4.3083 3.4163 89.20
三个月SHICNY3MD= 4.0517 4.0402 1.15
==============================================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯/乔艳红
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。