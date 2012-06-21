(重发)〔中国货币市场〕七天回购利率飙升至4%上方,年中时点资金面供求恶化(更新版)

(因技术问题而重发)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京6月21日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普遍走升,其中七天期品种飚升至4%上方,上行幅度逾90个bp.交易员称,年中时点突击揽存洪峰未过,机构更趋谨慎自保,资金供求关系恶化.

交易员并表示,若下周资金面情况仍难现改善,利率水平持续攀升,不排除央行可能通过公开市场操作来输血,补给流动性.

"到处打电话,还在借."华北一银行交易员称,年中时点资金面难有改善,且预计七天期品种在跨月因素扰动下,利率水平可能还将小幅上行.

中国证券报周四报导称,截至6月15日,虽然央行通过扩大存款利率浮动区间,但四大行存款并未出现明显好转,存款缺口滑落至4,000亿元人民币.分析人士称,季末关键时点,银行都在通过各种方式加大吸储力度.由于目前未如多数中小银行一样将存款利率"一浮到顶",四大银行存款流出压力非常大.

上海一券商交易员提到,"到下周,特别是接近月底,资金如果持续紧张,利率上的特别快的话,(央行通过公开市场操改善流动性)也是有可能的,可能出来稳定一下市场."

七天期回购加权利率CN7DRP=CFXS最近一次在4%之上,是4月6日的4.2296%.业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行50亿元人民币正回购操作,期限91天.据此计算,本周公开市场继续净投放,规模550亿元.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6132 3.3129 30.03 1,850.09

七天CN7DRP=CFXS 4.3897 3.4545 93.52 392.03

14天CN14DRP=CFXS 4.0596 3.3899 66.97 203.21

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.5904 3.2903 30.01 585.57

七天CHICNY7D=CFXS 4.3538 3.5167 83.71 86.20

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 6.1000 2.2900 381.00 462.75

七天<0#CN7DRPO=SS> 4.0100 3.3550 65.50 163.38

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.5000 4.0000 -50.00 13.11

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6800 3.3300 35.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4000 3.4247 97.53

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.2000 3.4100 79.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.5900 3.2775 31.25

七天SHICNYSWD= 4.3083 3.4163 89.20

三个月SHICNY3MD= 4.0517 4.0402 1.15

==============================================================================(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯/乔艳红

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