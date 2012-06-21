〔中国农业〕今年夏粮总产有望创新高,冬小麦将实现"九连增"--农业部

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月21日电---中国农业部周四预计,今年夏粮总产、单产有望创造历史新高,冬小麦将实现"九连增",不过秋粮生产还面临挑战.
新华社援引农业部新闻发言人陈荫山称,截至20日,全国麦收进度已过九成,从田间测产和实打实收情况看,预计11个主产区全面增产.
"今年以来农业农村经济发展的最大特点,也是最大亮点,是夏粮增产已成定局,总产有望创历史新高;冬小麦将实现持续九年增产,是新中国成立以来首次."陈荫山表示.
不过他也指出,全年粮食生产的大头在秋粮,当前正值"三夏"生产的关键时期,中国大部分地区已进入主汛期,农业生产面临着自然和生物灾害的双重挑战,要确保粮食"九连丰"、力争"九连增",任务还很艰巨.
据农业部,今年夏粮面积稳中有增,预计达4.15亿亩,比上年增加198万亩;单产再创新高,预计亩产将提高10公斤左右.
农业部此前曾提出今年粮食总产量超过5.25亿吨(10,500亿斤),农民收入增幅保持在7.5%以上的目标.中国2011年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。