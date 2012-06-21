〔中国农业〕今年夏粮总产有望创新高,冬小麦将实现"九连增"--农业部

路透北京6月21日电---中国农业部周四预计,今年夏粮总产、单产有望创造历史新高,冬小麦将实现"九连增",不过秋粮生产还面临挑战.

新华社援引农业部新闻发言人陈荫山称,截至20日,全国麦收进度已过九成,从田间测产和实打实收情况看,预计11个主产区全面增产.

"今年以来农业农村经济发展的最大特点,也是最大亮点,是夏粮增产已成定局,总产有望创历史新高;冬小麦将实现持续九年增产,是新中国成立以来首次."陈荫山表示.

不过他也指出,全年粮食生产的大头在秋粮,当前正值"三夏"生产的关键时期,中国大部分地区已进入主汛期,农业生产面临着自然和生物灾害的双重挑战,要确保粮食"九连丰"、力争"九连增",任务还很艰巨.

据农业部,今年夏粮面积稳中有增,预计达4.15亿亩,比上年增加198万亩;单产再创新高,预计亩产将提高10公斤左右.

农业部此前曾提出今年粮食总产量超过5.25亿吨(10,500亿斤),农民收入增幅保持在7.5%以上的目标.中国2011年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.(完)