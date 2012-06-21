〔欧洲个股〕Xstrata出售巴布亚新几内亚铜矿权益,中资公司或有兴趣

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼/墨尔本6月21日电---全球性矿商Xstrata XTA.L待价出售其所持巴布亚新几内亚Frieda River铜矿项目的权益,价值可能超过20亿美元.
Xstrata发言人称,该公司尚未决定是全部还是部分出售所持有的Frieda River铜矿项目81.8%权益.
对于任何买家而言,关键问题将是该项目的成本,最新预估在53亿美元.
经纪商Euroz的分析师曾表示,包括中冶股份(601618.SS)在内的中国企业可能对这些权益感兴趣.中冶股份是Highlands Pacific公司在巴布亚新几内亚Ramu镍矿项目的合作伙伴.
三名分析师平均预估,Highlands Pacific持有的Frieda River铜矿项目18.2%权益价值4.77亿澳元(4.86亿美元),这意味着Xstrata所持81.8%的权益可能价值约21.5亿美元.
Xstrata表示,有意成为全球最大铜生产商,未来三年超越智利的Codelco、必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX).
Xstrata铜业部门负责人Charlie Sartain上月称,已启动70亿美元资本支出计划来增强铜矿开发,主要在南美和澳洲.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。