〔欧洲个股〕Xstrata出售巴布亚新几内亚铜矿权益,中资公司或有兴趣

路透悉尼/墨尔本6月21日电---全球性矿商Xstrata XTA.L待价出售其所持巴布亚新几内亚Frieda River铜矿项目的权益,价值可能超过20亿美元.

Xstrata发言人称,该公司尚未决定是全部还是部分出售所持有的Frieda River铜矿项目81.8%权益.

对于任何买家而言,关键问题将是该项目的成本,最新预估在53亿美元.

经纪商Euroz的分析师曾表示,包括中冶股份(601618.SS)在内的中国企业可能对这些权益感兴趣.中冶股份是Highlands Pacific公司在巴布亚新几内亚Ramu镍矿项目的合作伙伴.

三名分析师平均预估,Highlands Pacific持有的Frieda River铜矿项目18.2%权益价值4.77亿澳元(4.86亿美元),这意味着Xstrata所持81.8%的权益可能价值约21.5亿美元.

Xstrata表示,有意成为全球最大铜生产商,未来三年超越智利的Codelco、必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX).

Xstrata铜业部门负责人Charlie Sartain上月称,已启动70亿美元资本支出计划来增强铜矿开发,主要在南美和澳洲.(完)