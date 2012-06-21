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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 12:28 BJT

《汇市简讯》澳元/美元200日均线1.0248料限制涨势

0412GMT * 中国PMI数据初值疲弱 * 6月反弹6.7%,显示轧空 * 200日均线1.0248料限制涨势 * 日线动能指标超买,正在触顶 * 逆势而行,但有可能跌至0.9830(完) --编译 张涛; 审校 程琳

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