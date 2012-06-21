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市场报道 | 2012年 6月 21日 星期四 12:50 BJT

《企业看点》--6月21日财务活动报导摘要

路透6月21日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 金融时报周四报导称,俄罗斯亿万富翁Mikhail Fridman曾在伦敦与机构投资者会面,为其购买英国BP(BP.L)所持TNK-BPTNBP.MM股权中半数股权的计划寻求支持.[ID:nL5E8HKNLO] (完)

--编译 石冠兰; 审校 王兴亚

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