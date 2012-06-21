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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 12:49 BJT

《汇市简讯》午后地区股市扩大跌幅,澳元/美元仍接近低点

0437GMT * 地区股市扩大跌幅,上海股市跌1.5% * 只有日经指数处在平盘上方,此前日圆隔夜走软 * 股市走低目前支撑美元兑日圆以外亚洲货币,美元/韩元升逾1,151 * 澳元/美元亚洲时段仍接近低点.伦敦盘初可能面临更多卖压 * 亚洲对中国PMI初值数据看法悲观(完) --编译 张涛; 审校 白云

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