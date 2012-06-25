《中国债券市场每日交易备忘》--6月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多150亿元人民币七年期固息金融债10:00-11:00招标 西宁特钢集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),国开行主承 广西沿海铁路5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 天津港集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 中国交建( 1800.HK )( 601800.SS )25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),招商银行主承 江苏金桥盐化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),南京银行主承 本钢集团30亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),中国银行和农业银行主承 安徽旅游集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),浦发银行主承 电信科学技术研究院1.5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+),华夏银行和北京银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 广州港集团5亿元一年期短融041259033,票面利率3.40% 四川交投集团15亿元一年期短融041259032,票面利率3.69% 上海均瑶集团8亿元一年期短融041258033,票面利率4.60% 江苏奕淳集团4亿元一年期短融041263002,票面利率4.90% 大恒科技( 600288.SS )4亿元一年期短融041269014,票面利率4.80% 双环科技( 000707.SZ )1亿元一年期短融041253031,票面利率4.60% 浙江商业集团14亿元一年期短融041261024,票面利率4.39% 国开行200亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)120226,基本利差0.99% 民生银行( 1988.HK )( 600016.SS )200亿元五年期固息债1208002,票面利率4.39% 兰州银行18亿元三年期固息债1220009,票面利率5.10% 兰州银行12亿元五年期固息债1220010,票面利率5.24% 浙江能源集团15亿元五年期中票1282206,票面利率4.27% 广汇汽车服务公司10亿元五年期投资人选择权(3+2)中票1282207,票面利率4.83% 财政部150亿元九个月期贴现国债129903,参考收益率2.2541% ============================================================================== 三、缴款: 财政部331.6亿元10年期续发固息国债120009,发行价格99.99元 国开行26.4亿元一年期增发固息金融债120218,发行价格101.03元 国开行60亿元三年期增发固息金融债120219,发行价格102.04元 国开行60亿元五年期增发固息金融债120220,发行价格102.16元 国开行60亿元七年期增发固息金融债120221,发行价格102.52元 国开行70亿元10年期增发固息金融债120222,发行价格103.08元 农发行300亿元10年期固息金融债120410,票面利率4.04% 普洱国有资产经营公司8亿元七年期固息债1280185,票面利率7.38% 湖北新冶钢有限公司5亿元五年期中票 双环科技( 000707.SZ )1亿元三年期中票 江苏沙钢集团20亿元五年期中票 忠旺集团20亿元三年期中票 格盟国际能源15亿元三年期中票 重庆城市交通开发投资集团30亿元五年期中票 湖北三宁化工3.9亿元一年期短融 春和集团4亿元一年期短融 武汉商贸国有控股集团3.5亿元一年期短融 中国铁路物资公司20亿元六个月期超短期融资券 ============================================================================== 四、还本付息: 民生银行( 600016.SS )( 1988.HK )60亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债070802到期兑付,基本利差0.76% 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101044到期兑付,参考收益率3.4019% 中电投集团47亿元一年期短融1181287到期兑付,票面利率4.96% 湖北兴发化工集团2亿元一年期短融1181288到期兑付,票面利率5.68% 厦门市8亿元三年期地方政府债095601到期兑付,票面利率1.75% 广东省85亿元三年期地方政府债096301到期兑付,票面利率1.75% 海南省29亿元三年期地方政府债096601到期兑付,票面利率1.75% 中电投集团35亿元一年期短融1181289到期兑付,票面利率4.96% 岳阳林纸( 600963.SS )6.5亿元一年期短融1181290到期兑付,票面利率5.46% 浙江铁路投资集团7亿元一年期短融1181291到期兑付,票面利率5.20% 进出口行120亿元七年期固息债050302到期兑付,票面利率3.38% 四川化工控股集团10亿元三年期中票0982090到期兑付,票面利率4.19% 湖南友谊阿波罗商业6亿元一年期短融1181292到期兑付,票面利率5.75% 浙江物产集团8亿元一年期短融1181293到期兑付,票面利率5.20% 新华传媒( 600825.SS )4亿元一年期短融1181294到期兑付,票面利率5.50% 腾达建设( 600512.SS )2亿元一年期短融1181295到期兑付,票面利率6.60% 中信银行( 601998.SS )20亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债061201付息,票面利率4.12% 中信银行( 0998.HK )40亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债061202付息,票面利率3.75% 农发行100亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债070408付息,基本利差0.59% 国开行350亿元20年期固息金融债090224付息,票面利率4.70% 农发行200亿元五年期固息金融债100406付息,票面利率3.30% 金晶科技( 600586.SS )4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082112付息,基本利差2.15% 山东泰丰矿业集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180123付息,票面利率6.75% 财政部266.5亿元10年期固息国债080010付息,票面利率4.41% 远洋地产( 3377.HK )26亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债0980110付息,票面利率4.40% 进出口行123.2亿元10年期固息金融债100302付息,票面利率3.60% 财政部580亿元30年期固息国债110016付息,票面利率4.50% 中电投集团27亿元三年期中票1182184付息,票面利率5.08% 国开行150亿元20年期固息金融债080211付息,票面利率5.25% 财政部280.1亿元10年期固息国债100019付息,票面利率3.41% 国开行26.1亿元七年期浮息(三个月Shibor基准)金融债110217付息,基本利差-0.15% 上海同盛投资集团36亿元五年期中票1182185付息,票面利率5.40% 财政部350.7亿元10年期固息国债070010付息,票面利率4.40% 财政部280亿元七年期固息国债090013付息,票面利率2.82% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会投资者保护局近日发布的《近期投资者关注热点50问》透露,目前证监会正在 与有关部门探讨养老金等长期资金入市税收减免等方面的措施.关于引入银行理财产品方面, 相关部门正在研究,关键在于充分揭示风险,并让投资者自行选择判断. --财政部与香港交易所签署备忘录,今后由财政部发行的人民币国债将可在港交所上市及交易. --6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 曹巍浩/刘昕; 审校 边竞/冉莹