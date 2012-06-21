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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 14:43 BJT

《热点透视》援助基金购债提议也许只能帮到债权人,帮不到债务国

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 洪曦

路透伦敦6月20日电---意大利和法国建议使用欧元区救助基金来购买主权债券,借此修复投资者信心.然而更有可能的情况则是,这会被债权人利用作出脱所持债券的机会.

意大利总理蒙堤希望欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)能购买主权公债.法国总统奥朗德表示,这一意见值得探索.

这不是什么新奇的想法.理论上讲,EFSF和ESM已经可以在二级市场购债.但这需要有国家提出请求,而且要接受某种形式的条件作为交换.蒙堤的提案看起来更为激进.他似乎偏向一种自动机制:一旦公债收益率(殖利率)超过某一特定水平,EFSF和ESM就可以购买主权债.这样的话,人们将相信投资主权债不会亏钱,也会重拾对西班牙和意大利公债市场的信心.

蒙堤的提议需克服一些现有障碍.首先,EFSF和ESM的容量有限;EFSF可再借出2,480亿欧元的资金,而等到ESM就位,两支基金的总放贷能力会达到5,000亿欧元.这并未考虑已承诺给西班牙用于银行业重组的1,000亿欧元.如果EFSF和ESM不能扩容或有效发挥杠杆作用,投资者将担心购债只是暂时行动,并因此脱手债券.届时两支基金肯定要城门失火,也会殃及意大利.

此外,假如购债措施是三天打鱼、两天晒网,情况将会更糟.一大风险是,救助基金购买的公债将在债务重组中受到保护.希腊债务互换就是一个例子.若购债措施不见效,欧洲将很快转向B计划,对西班牙和意大利实施适当救援,内容料将涉及民间债权人债务重组.而这极有可能促使投资者"走为上策".若下周欧盟领袖峰会只能达成此类的公债购买方案,那些被说服相信欧元区不会分裂的投资者或许要大失所望了.(完)

--译文审校 隋芬

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