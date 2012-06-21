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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 14:12 BJT

〔表格〕瑞士5月贸易顺差扩大至24.84亿瑞郎

路透苏黎世6月21日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士5月出口实质同比下滑3.7%至175亿瑞郎.

瑞士5月贸易收支为顺差24.84亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年5月 2012年4月 2011年5月

进口 15,054 13,983 15,203

出口 17,538 15,238 18,570

顺差 2,484 1,256 3,336

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 蔡美珍;审校 侯向明

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