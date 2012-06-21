〔表格〕瑞士5月贸易顺差扩大至24.84亿瑞郎

欧元区数据：能源价格劲扬带动2月通胀率升至2%，符合市场预估
路透布鲁塞尔3月2日 - 欧盟统计局周四公布，欧元区2月通胀率升至2.0%，符合市场预期，主要受能源价格劲升拉动，另外欧元区失业率仍持平。
路透苏黎世6月21日电---瑞士联邦海关办公室周四公布,瑞士5月出口实质同比下滑3.7%至175亿瑞郎.
瑞士5月贸易收支为顺差24.84亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2012年5月 2012年4月 2011年5月
进口 15,054 13,983 15,203
出口 17,538 15,238 18,570
顺差 2,484 1,256 3,336
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.
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--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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