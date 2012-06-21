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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:19 BJT

〔法国数据〕6月综合PMI回升至46.7,显示民间企业活动萎缩情况趋缓

路透巴黎6月21日电---周四公布的一项调查显示,法国企业活动降温情况在6月有所减轻,因5月总统大选后,政治前景趋于明朗,但法国经济不太可能躲过萎缩局面.

Markit/CDAF综合采购经理人指数(PMI)在6月升至46.7,由5月触及的三年低点44.6反弹.

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