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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 15:39 BJT

〔德国数据〕6月综合PMI跌至48.5,显示民间部门连续第二个月萎缩

路透柏林6月21日电---德国6月民间部门经济连续第二个月萎缩,制造业活动触及三年低位,透露出德国第二季经济可能出现萎缩.

根据周四公布的初值数据,6月Markit综合采购经理人指数(PMI)跌至48.5,低于5月的49.3,进一步远离荣枯分水岭50大关.

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