《汇市简讯》欧元/美元在亚洲市场窄幅波动,欧元区PMI构成事件风险

0524GMT * 欧元/日圆在东京定盘前遭遇抛售,汇丰6月中国制造业PMI初值表现疲弱 * 沪综指下跌1.55%,欧元/美元在亚洲市场下跌30个点子 * 今晚的事件风险是西班牙公债标售及欧元区PMI * FOMC政策会议后欧元/美元触及的低位1.2637和周一所及高位1.2748分别为支撑位和阻力位. * 若升穿1.2750,就上看55日移动均线切入位1.2842(完) --编译 兰秀娟;审校 吴云凌 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=