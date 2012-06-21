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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 13:52 BJT

〔台湾股市〕收低55.58点,银行和油电类股跌幅居前

路透台北6月21日电---台湾股市周四收低0.76%,金融保险类股.TFNI和油电燃气类股.TOGI给大盘造成最大的拖累,分别下挫1.52%和1.25%.

指数编纂公司MSCI明晟周三公布,维持台湾在新兴市场类别.[ID:nSB1624120]

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