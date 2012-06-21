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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 13:54 BJT

〔东京美债〕公债价格走坚,美联储会议后股市下滑

路透东京6月21日电---美国公债周四在亚洲市场略走坚,因多数亚洲股市下滑.美国联邦储备理事会(美联储,FED)宽松措施力度不够让市场感到失望,打压投资者风险偏好,进而支撑债券需求.

很多债券投资者亦将对美联储的失望情绪放到一边,转而期待该央行未来可能采取更多行动.

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