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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:14 BJT

〔欧元区数据〕6月Markit综合PMI初值为46.0,景气下行趋势益发确立

路透伦敦6月21日电---周四公布的调查显示,欧元区民间部门景气下滑情况变得更加确立,新订单及就业水位下滑,打击信心.

欧元区6月民间部门活动为连续第五个月下滑,德国及法国亦难逃拖累,此一现象料提高要求欧洲央行出手支持经济的声浪.

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