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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:16 BJT

〔表格〕欧元区4月直接投资/证券投资为流出148亿欧元

路透法兰克福6月21日电---欧洲央行(ECB)周四公布的数据显示:

* 欧元区4月未经季节调整的经常帐为盈余16亿欧元,经季节调整的经常帐为盈余46亿欧元

* 欧元区4月直接投资/证券投资为流出148亿欧元,3月为流出325亿欧元

以下为详细数据,单位为10亿欧元.除非说明,数据均为未经季节调整.

欧元区贸易/经常帐收支 4月 3月 前值 12个月累计

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经常帐 1.6 8.7 (7.5) 17.6

贸易收支 6.0 8.8 (8.7) 26.3

劳务 5.4 5.1 (3.9) 65.1

净所得 -0.9 5.3 (5.5) 28.9

净经常性转移 -8.8 -10.5 (-10.6) -102.6

资本帐 0.4 0.3 (0.3) 11.0

金融帐 -3.5 -17.8 (-19.0) -25.3

直接投资 -6.0 -18.1 (-18.4) -111.1

证券投资 -8.8 -14.4 (-35.4) 119.7

直接及证券投资 -14.8 -32.5 (-53.8) 8.6

金融衍生品 2.4 -4.3 (-4.8) -24.7

其他投资 11.9 17.9 (38.5) -0.4

储备资产 -2.9 1.1 (1.1) -8.7

经季节调整经常帐 4.6 10.3 (9.1) 18.8

注:括号内为前值.

(完)

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--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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