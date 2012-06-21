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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 16:40 BJT

〔表格〕英国5月零售销售较前月增长1.4%,较上年同期增长2.4%

路透伦敦6月21日电---英国统计局周四公布,英国5月零售销售较前月增长1.4%,较上年同期增长2.4%(路透预估分别为增长1.2%和增长2.0%)

以下为详细数据:

零售销售量　　　　　 5月　 4月 (4月前值) 预估

较前月%(经季节调整) 1.4 -2.4 (-2.3) 1.2

较上年同期% 2.4 -1.1 (-1.1) 2.0 (完)

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--编译 王洋;审校 白云

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