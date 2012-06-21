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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 14:18 BJT

〔全球经济〕俄罗斯称金砖国家考虑设立共同应对危机基金

路透莫斯科6月21日电---俄罗斯一名高层官员指出,如果在国际货币基金组织(IMF)的投票权改革提案中,主要新兴经济体没有获得足够的话语权,可能会成立一个共同应对危机基金.

金砖国家领袖在20国集团(G20)墨西哥峰会承诺出资750亿美元,充实IMF放贷火力,但希望将这些贷款与投票权改革挂钩.

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