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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 14:18 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在80.00上方有更多停止单

0551GMT

* 美元/日圆隔夜高点为79.71

* 79.80下方仍有卖单,但79.80-85以上有停止单

* 80.00上方有更多停止单,80.40以上有大型停止单

* 一路向下直至79.00买兴更浓(完)

--编译 吴云凌; 审校 王洋

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