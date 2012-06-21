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货币新闻 | 2012年 6月 21日 星期四 14:20 BJT

〔日本经济〕央行委员石田浩二称,央行将在必要时采取大胆措施

路透日本鹿儿岛6月21日电---日本央行审议委员石田浩二周四称:

* 各国央行将在必要时采取大胆措施,日本央行也将这样做

* 在决定7月是否再度采取行动之前,希望仔细考察相关数据直至最后一刻

* 不能仅仅因为现有数据显示经济复苏处于正轨,就排除7月放松政策的可能

* 单凭日本央行调降CPI预估,并不会直接导致政策改变

* 在做政策决定时,需要考察长期物价趋势

* 新兴经济体的增长情况比最初预计的要弱一些

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