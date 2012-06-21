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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 14:21 BJT

〔日本股市〕日经指数升穿8,800点,因日圆走软支撑市场人气

路透东京6月21日电---日本股市日经指数周四升穿8,800点,为五周来首次,因日圆走软支撑市场人气.此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未祭出更加积极的刺激举措来支撑经济,

日经指数.N225未理会令人失望的汇丰6月中国制造业PMI初值,上涨0.8%至8,824.07点,受到出口类股的提振.本田汽车(7267.T)和佳能(7751.T)分别上涨3.5%和1.4%.

东证股价指数.TOPX上扬0.9%至753.96点,创5月14日以来的最高收位.(完)

--编译 兰秀娟; 审校 高琦

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