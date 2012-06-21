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亚洲 | 2012年 6月 21日 星期四 14:23 BJT

〔韩国股市〕收低,因汇丰中国制造业PMI数据疲弱

路透首尔6月21日电---韩国股市周四收低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)延长货币刺激的举动不及很多投资者的憧憬,而在数据显示中国制造业活动进一步走弱后,韩股跌势加速.

能源和钢铁类股表现较差,SK Innovation(096770.KS)下跌3.34%,三星工程建设(028050.KS)挫跌4.13%.

综合股价指数(KOSPI).KS11从上日所及五周高位回落,收低0.8%,报1,889.15点.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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