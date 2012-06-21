《汇市简讯》欧洲开盘:澳元/美元存在进一步下滑空间

0609GMT * 澳元/美元跌0.26%至1.0164,美元/日圆涨0.26%至79.67,欧元/美元下跌0.17%至1.2680 * 汇丰中国制造业PMI数据疲弱,美国联邦公开市场委员会(FOMC)态度谨慎,以及欧元区充满不确定性,打压澳元/美元走软 * 欧元/美元在FOMC公布政策声明后触及的1.2637低点以及周一高点1.2748分别为支撑位和阻力位 * 要求欧洲金融稳定机构(EFSF)介入干预的呼声日盛 (完) --编译 王兴亚; 审校 艾茂林