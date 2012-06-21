〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离七周高位,因中国制造业数据令人失望

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透悉尼/惠灵顿6月21日电---澳元和新西兰元周四从七周高位回撤,因为6月汇丰中国制造业PMI初值令人失望,盖过新西兰第一季经济意外强劲成长的利好影响.[ID:nSB1621804][ID:nSB1623502]
新西兰元NZD=D4报0.7978美元,稍早一度触及约0.8017美元的七周高位;此前新西兰第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)较上季增长1.1%,为五年来最快增速,且为分析师预估增幅的逾两倍.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。