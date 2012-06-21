基金经理称欧元区危机未必是坏事

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透芝加哥6月20日电---富兰克林坦伯顿全球债券基金经理人Michael Hasenstab周三称，欧债危机看似坏事，其实是件好事。他对美元资产的避险功能则不以为然。
他在2012年晨星投资会议上称，欧洲债务危机表明，欧洲受重创，是由于未建立财政联盟，且各国之间缺乏竞争和整合。
他并指出，处理欧元区危机非常棘手，但并非“世界末日大决战”。但他认为，意大利应重点关注结构性改革，因该国若发生信贷危机，会构成重大风险。
他认为，投资美国资产尤其是投资美国公债，无异于一场灾难，因美国货币宽松政策导致信贷泛滥。
他管理下的富兰克林坦伯顿全球债券基金，在过去10年中平均年回报率10.65%，傲居美国开放式世界债券基金中表现最佳的1%基金之列。
他并称，若中国经济严重下滑，将令人非常担心，但他认为中国不大可能出现“重大政策失误”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。