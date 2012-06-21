基金经理称欧元区危机未必是坏事

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥6月20日电---富兰克林坦伯顿全球债券基金经理人Michael Hasenstab周三称，欧债危机看似坏事，其实是件好事。他对美元资产的避险功能则不以为然。

他在2012年晨星投资会议上称，欧洲债务危机表明，欧洲受重创，是由于未建立财政联盟，且各国之间缺乏竞争和整合。

他并指出，处理欧元区危机非常棘手，但并非“世界末日大决战”。但他认为，意大利应重点关注结构性改革，因该国若发生信贷危机，会构成重大风险。

他认为，投资美国资产尤其是投资美国公债，无异于一场灾难，因美国货币宽松政策导致信贷泛滥。

他管理下的富兰克林坦伯顿全球债券基金，在过去10年中平均年回报率10.65%，傲居美国开放式世界债券基金中表现最佳的1%基金之列。

他并称，若中国经济严重下滑，将令人非常担心，但他认为中国不大可能出现“重大政策失误”。（完）