更正:〔中国汇市〕人民币收低并逼近跌停,大行提供美元救场(更新版)

(更正:内文"即期汇价较中间价跌幅扩大至0.97%"应改为"即期汇价较中间价跌幅扩大至0.98%")

* 人民币收低,节前购汇盘较集中

* 人民币中间价定位偏高,成交价迫近跌停

* 大型银行主动提供美元救场

* 即期汇价较中间价跌幅扩大至0.98%

路透上海6月21日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收低,并且因中间价继续定在6.30元附近高位,与其脱节的人民币成交价在假日前较为集中的购汇盘打压下,不断向"跌停"迫近.

交易员并指出,端午假期前,较为集中的购汇盘推升美元.不过大型银行随后主动提供美元头寸,略缓其涨势.这或间接反映央行不乐见人民币贬势扩大意图.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3642 6.3610 6.3659 6.3040 6.3004 6.3599

盘中最低成交在6.3659元,较中间价跌幅扩大至0.98%,创下今年4月央行宣布扩大汇价波幅以来新高.按与中间价上下1%的最新波幅计算,今日人民币跌停价应该为6.3670元.

上海一银行交易员称,假期将至,早盘购汇盘较多,导致人民币向跌停靠近.虽然没有直接证据表明央行出手干预汇价,但"市场上能明显感觉到.只要(美元)价格上涨,大行就挂offer,堵住价格上涨."

他认为,这或显示央行虽能在一定范围内容忍成交和中间价的脱节,但不希望由此形成较为强烈的贬值预期.不过这并不排除下午成交稀少时,人民币受个别交易盘扰动而走升的可能,因经验证明,节假日前汇价波动可能性往往增大.

上海另一银行交易员还指出,今年以来中国经济形势不佳,而美国只要不推出第三轮量化宽松(QE3)政策,目前大环境下美元仍被看多,因此人民币短期弱势难改,具体支撑位还要看中间价的定位水平.

东京汇市美元指数.DXY周四保持在一个月低点上方,即使在美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出货币刺激新措施,并表示准备好在需要时采取更多行动后也未进一步下跌.[FRX/CN][ID:nSB1623462]

以下为北京时间16:58,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4030/80 6.4000

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3643/63 6.3570

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水380点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4022元.

另外,市场认为,疲弱的中国PMI数据意味着未来数月人民币升值空间缩小.[FXNEWS/CN][ID:nSB1624020]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/冉莹; 审校 林高丽/杨淑祯

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