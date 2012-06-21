〔路透基点〕利奥纸袋有限公司取消1亿港元三年期子弹式贷款--RLPC

路透香港6月21日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导,利奥纸袋有限公司已撤回1亿港元(合1,290万美元)三年期子弹式贷款案.

消息人士上周还曾接到这笔贷款兴趣的探询,有些人还收到了交易条款.

银行受邀以下面方式参贷:承贷5,000万港元含所有费用价码305个基点,以及195个基点的费用.承贷2,000万港元含所有费用价码为300个基点,和180个基点的费用.利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码240个基点.

利奥纸袋有限公司2011年8月曾获得1.3亿港元三年期贷款,当时牵头行为瑞穗实业银行.(完)