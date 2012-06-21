〔中国股市〕沪综指收跌1.4%至近三个月新低,因经济数据持续疲弱

路透北京6月21日电---中国股市沪综指周四收跌1.4%至近三个月新低.稍早公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创七个月低点,令市场对经济基本面的担忧加深,人气极度低迷.分析人士认为,临近季末资金面偏紧,下周股指料继续下跌整理.

沪综指.SSEC收报2,260.877点,下跌32点,至3月29日以来最低,当日收盘为2,252.160;本周累计下跌2.0%.今日上海A股成交额为544亿元人民币,上交易日为503亿元.

湘财证券策略分析师徐广福认为,汇丰PMI初值不佳是今日大盘下跌的重要原因之一,"基本面有很多担心,下滑的趋势还是没有明显企稳,市场还在等待观望."

汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低48.1,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]

华西证券策略分析师曹雪峰称,目前市场越来越缺乏人气信心,加之季末资金面比较紧张,下周沪综指料维持缩量整理.

有着"中国经济晴雨表"之称的秦皇岛港煤价再次全面大幅下跌,本周环渤海动力煤价跌幅再创新高.受此影响,周四煤炭股领跌,山煤国际(600546.SS)收挫6.4%,报23.12元.

为吸引更多资金入市,中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制.分析人士称,此举突显中国鼓励长期资金入市的决心;不过远水难解近渴,短期对提振市场信心的作用有限.[ID:nSB1623468]

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2.507.2点,跌1.88%,成交量为326,992手.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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