〔中国股市〕沪综指收跌1.4%至近三个月新低,因经济数据持续疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京6月21日电---中国股市沪综指周四收跌1.4%至近三个月新低.稍早公布的汇丰中国6月制造业PMI初值创七个月低点,令市场对经济基本面的担忧加深,人气极度低迷.分析人士认为,临近季末资金面偏紧,下周股指料继续下跌整理.
沪综指.SSEC收报2,260.877点,下跌32点,至3月29日以来最低,当日收盘为2,252.160;本周累计下跌2.0%.今日上海A股成交额为544亿元人民币,上交易日为503亿元.
湘财证券策略分析师徐广福认为,汇丰PMI初值不佳是今日大盘下跌的重要原因之一,"基本面有很多担心,下滑的趋势还是没有明显企稳,市场还在等待观望."
汇丰6月中国制造业PMI初值创七个月新低48.1,新出口订单更是坠入逾三年低谷,显示当前经济形势内疲外困,需要更多有效的政策刺激来扭转经济下滑态势.[ID:nSB1623852]
华西证券策略分析师曹雪峰称,目前市场越来越缺乏人气信心,加之季末资金面比较紧张,下周沪综指料维持缩量整理.
有着"中国经济晴雨表"之称的秦皇岛港煤价再次全面大幅下跌,本周环渤海动力煤价跌幅再创新高.受此影响,周四煤炭股领跌,山煤国际(600546.SS)收挫6.4%,报23.12元.
为吸引更多资金入市,中国证监会宣布拟放松合格境外机构投资者(QFII)和基金管制.分析人士称,此举突显中国鼓励长期资金入市的决心;不过远水难解近渴,短期对提振市场信心的作用有限.[ID:nSB1623468]
沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2.507.2点,跌1.88%,成交量为326,992手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]
中国融资融券 [.SSCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。